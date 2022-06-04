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Dünya

Çin oraya da karıştı... Koruma girişimlerini engellediler

Çin'in, küresel ısınmanın Antarktika'daki doğal yaşam alanlarını şiddetli şekilde etkilemesi nedeniyle tehdit altında olan imparator penguenlerin korunması yönündeki girişimleri engellediği bildirildi.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
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Antarktika Antlaşması'na taraf olan ülkelerin katılımıyla 22 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Alman hükümetinden yapılan açıklamada, katılımcı ülkelerin çoğunluğunun dünyanın en büyük penguenlerine özel koruma statüsü verilmesine destek verdiği kaydedildi.

Toplantıya katılan ülkelerin çoğunun imparator penguenleri korumak için ulusal önlemler almayı planladığı belirtilirken, resmi kararın "bir aktör tarafından engellendiği" aktarıldı.

Toplantıya katılan delegelerden bazıları, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yapılan açıklamada, Çin'in, penguenlere özel koruma statüsü verilmesi yönündeki gündemi düşünmek için daha fazla zaman istediğini söyledi.

1959'da yapılan Antarktika Antlaşması, kıtanın bilimsel koruma alanı olarak kalmasını ve silahsız kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

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