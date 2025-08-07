İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Dünya

Çin ordusundan gözdağı... Asya'da gerilim tırmanıyor!

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 47 askeri hava aracının tespit edildiği bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu takip ettiği ve karşılık verdiği bildirildi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 12:38
Çin ordusundan gözdağı... Asya'da gerilim tırmanıyor!
ABONE OL

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Ada çevresinde 47 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Çin'in Tayvan çevresinde ortak hava ve deniz tatbikatı başlattığı belirtilen açıklamada, hava araçlarından 32'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Tayvan ordusunun durumu takip ettiği ve karşılık verdiği bildirildi.

Öte yandan, Pekin tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

