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Dünya

Çin ordusunda 'casus asker' krizi: Asker akıllı telefonda bilgi vermiş

Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına 'devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı' gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen'in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 13:08
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Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı" tespit edildi.

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA

Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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