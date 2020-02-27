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Dünya

Çin, Pakistan'a çekirge istilasına karşı ''ördek ordusu'' gönderecek

Çin, Pakistan'ın çekirge istilasına karşı mücadelesine yardım etmek için 100 bin ördeği bu ülkeye gönderecek.

AA27 Şubat 2020 Perşembe12:21 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:21

Global Times gazetesinin haberinde, "çekirgelerin doğal düşmanı" olduğu belirtilen ördeklerin 20 yıl önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çekirge istilasını önlediği belirtildi.

Pakistan'ın çekirgelerle mücadelesine yardım etmek için bu kez 100 bin ördeğin bu ülkeye gönderileceği kaydedilen haberde, ülkenin Cıciang eyaletindeki Gaovey Kanatlı Hayvan Endüstrisinden temin edilecek ördeklerin kuşlara veya tavuklara göre yabani ortamda hayatta kalma kabiliyetinin daha iyi olduğu aktarıldı.

Cıciang Ziraat Bilimleri Akademisinden araştırmacı Lu Licı konuya ilişkin "Bir tavuk günde 70 çekirge yiyebilir ancak bir ördek günde 200 çekirge yiyebilir. Arkalarında bir çekirge kozası bile bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Haberde ördeklerin Pakistan'a bu yıl sonu veya gelecek yıl başında gönderilmesinin planlandığı kaydedilerek, bir grup Çinli bilim adamının halihazırda Pakistan'a vardığı ve çekirgeyle mücadelede Pakistanlı yetkililere teknik destek verececeği aktarıldı.

Ayrıca Ningbo Evening gazetesi de "ördek ordusunun" Pakistan'a bir hava aracıyla bir günde taşınabileceğine dikkat çekti.

Pakistan'da son aylarda ortaya çıkan çekirge istilası ciddi boyutlara ulaşmış, son 20 yılın en kötü çekirge istilasına neden olmuştu.

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