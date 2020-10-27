AA 27 Ekim 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:02

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shih Şun-vın, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ada'ya satışına onay verdiği füze ve silah sistemlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu silahların satın alınması, Tayvan'ın güvenilir ve asimetrik savaş yeteneklerini artıracak." dedi.

Shih, "Bunlar, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak için genel savaş yeteneklerimizi geliştirecek." ifadesini kullandı.



- ÇİN'DEN ABD'YE, TAYVAN'A SİLAH SATMAMASI ÇAĞRISI

Öte yandan Çin, ABD'in, Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına verdiği onaya tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a potansiyel silah satışına onay vermesine tepki gösterilerek, Washington yönetimi, planlanan tüm silah satışlarını durdurmaya çağrıldı.

ABD'nin Tayvan'a silah satışının, ABD ile Çin arasındaki ortak bildirileri ihlal edeceğinin belirtildiği açıklamada, Çin'in, "egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için meşru ve gerekli tedbirleri alacağı" ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay vermişti. Bakanlık, 21 Ekim'de de Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışını onaylamıştı.

- ÇİN, TAYVAN'A SİLAH SAĞLAYAN ABD'Lİ TEDARİKÇİLERE YAPTIRIM UYGULAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD tarafını planlanan silah satışlarından vazgeçmeye ve Tayvan ile askeri temasları durdurmaya çağırdığını belirterek, Çin'in, gelişmelere göre "gerekli tepkiyi" vereceğini vurgulamıştı.

Cao, dünkü açıklamasında da "Çin'in ulusal çıkarlarını korumak için merkezi hükümet, Lockheed Martin, Boeing Defense ve Raytheon dahil olmak üzere ABD'nin Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li kuruluşlara yaptırımlar uygulamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi." ifadesini kullanmıştı.



- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.



Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.



Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

