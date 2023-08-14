Çin Savunma Bakanı Li, Rusya ve Belarus'a gidiyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı ile ilişkilerindeki gerginliğin devam ettiği Rusya'ya Çin'den üst düzey ziyaret gerçekleştirilecek. Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Li Shangfu'nun Rusya ve Belarus'u ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, bugün yola çıkan Li'nin 6 günlük ziyareti kapsamında Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapacağı, konferansta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya geleceği kaydedildi.

Li Shangfu, Belarus ziyaretinde ise ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Savunma Bakanı Viktor Khrenin ile görüşme gerçekleştirecek.

Çin ve Rusya, son dönemde ortak devriye ve askeri tatbikatlar düzenleyerek iki ülke arasındaki askeri ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Çin Savunma Bakanı Li, Nisan ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme taahhüdü vermişti.

Yarın düzenlenecek Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na 100'den fazla ülkenin temsilcileri ile 8 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılması bekleniyor.