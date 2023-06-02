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  • Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı ''güç kullanımını dışlamayacakları'' mesajı verdi
Dünya

Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı ''güç kullanımını dışlamayacakları'' mesajı verdi

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, gemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan ile yeniden birleşme için, 'güç kullanımını dışlamayacaklarını' bildirdi.

AA2 Haziran 2023 Cuma 07:10 - Güncelleme:
Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı ''güç kullanımını dışlamayacakları'' mesajı verdi
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Bakan Li, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı Ng Eng Hen ile görüştü.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey'in görüşmenin ardından Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, ancak gerekirse güç kullanmayı "kesinlikle" dışlamayacaklarını vurguladı.

Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin bağımsızlık için diğer ülkelerden destek almasının kabul edilemeyeceği mesajı verdi.

Sözcü Tan, "Barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı samimiyetle göstereceğiz. Ancak DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış destek aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda kesinlikle söz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan'ın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği mesajın, Singapur'a ve ASEAN üyesi diğer bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede ABD ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir uyarı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

- DİREKT ASKERİ TELEFON HATTI

Çinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıca, iki ülke bakanları arasında üst düzey askeri yetkililer arasında iletişim için direkt telefon hattı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları Savunma İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmasıyla askeri alandaki ilişkilerini derinleştirme kararı almıştı.

İki ülke orduları, Nisan 2023'de, 2021'den bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyni ile mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti.

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