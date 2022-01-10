Çin, Sincan generalini Hong Kong'a çekti

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:16 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:16

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Tümgeneral Pıng Cingtang'ın atamasını onayladığını belirtildi.

Açıklamada, "General Pıng, görevlerini yerine getirirken hukuka bağlı kalacağına, Hong Kong'un uzun dönemli refahı ve istikrarını, ulusun egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını karalılıkla koruyacağına ant içmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada da, Pıng'ın Baş Yönetici Carrie Lam ile görüştüğü, yerel hükümet ile garnizonun aynı amaçlar doğrultusunda birlikte çalışacağı vurgulandı.

2018'den bu yana Sincan'da askeri kolluk gücünü komuta eden Pıng'in görev yaptığı dönemde, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman etnik azınlıklardan 1 milyondan fazla kişinin "aşırılıkçılıkla mücadele" adı altında yeniden eğitim merkezi niteliğindeki kamplarda alıkonulması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Sincan'da güvenlikçi politikaların yürütücülerinden biri olan ismin Hong Kong'a atanmasının, 2020'de çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası ile demokrasi yanlısı muhalefete yönelik baskıların arttığına yönelik eleştirilerin yapıldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

- HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.