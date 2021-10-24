Çin, sınır güvenliğini güçlendirme amacıyla yeni bir yasa kabul etti

AA 24 Ekim 2021 Pazar 18:06 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:06

South China Morning Post'un haberinde, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin onayladığı yeni sınır güvenliği yasasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Haberde, 62 madde ve 7 bölümden oluşan Kara Sınırları Yasası'nın "sınır güvenliğini düzenlemek, güçlendirmek ve korumak" için hazırlandığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin, can veya mal güvenliğini tehlikeye atabilecek saldırıda veya başka şiddet içeren hareketlerde bulunan sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı silah kullanmasına izin veren yasa, sınır boyunca her türlü insansız ve microlight hava aracının kullanımını yasaklıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ülke sınırlarında meydana gelen her türlü "işgal, sızma veya provokasyona" karşı koymasına izin veren yasa, Pekin'in uygun görmesi halinde sınırların kapatılması için yasal bir çerçeve sağlıyor.

Kuzey Kore, Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Butan, Laos, Myanmar, Nepal, Vietnam ve Hindistan ile kara sınırını paylaşan Çin'in, özellikle Hindistan ve Afganistan ile olan sınırındaki güvenlikten endişe ettiği ifade ediliyor.

Çin'in yasayla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almayı amaçladığına da işaret ediliyor.