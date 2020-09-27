star.com.tr 27 Eylül 2020 Pazar 20:02 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 20:02

India Today tarafından yayınlanan bir rapora göre, deve yerleştirme planı üç yıldır devam ederken, 50-60 deveden oluşan ilk parti, önümüzdeki altı ay içinde Hint Ordusuna teslim edilecek. Söz konusu develerin, konuşlandırılmak üzere Hint askerleri tarafından test edildiği bildirildi.

Çift hörgüçlü develerin federal hükümetin Savunma ve Araştırma Geliştirme Örgütü'ne (DRDO) bağlı bir araştırma istasyonunda yetiştirildiğinin altı çizildi.

Ordu ilk denemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çok yakında Baktriya Devesi askerleri desteklemek için sahaya çıkacak.

'Baktriya' Devesi olarak da bilinen bu develer, yaklaşık 170 kilogramlık yükler taşıyabilir ve üç gün boyunca susuz kalabilir. Develer iki saatte 12 km devriye gezebilir ve hava sıcaklığı -40 santigrat dereceyken dahi hayatta kalabilirler ve 13 dakikada 110 Lt su içebilirler.

Hindistan'ın askerinin operasyonlarda deve konuşlandırmasının uzun bir geçmişi var. Hint Ordusu'nun 'Deve Alayı' yaklaşık 1.200 deveden oluşmaktadır.

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