star.com.tr 16 Ekim 2020 Cuma 22:42 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 22:42

Tayvan Anakara İşleri Konseyi Sözcüsü Chiu Chui-cheng, düzenlenen bir basın toplantısında konuştu. Çin'de kaybolan 48 Tayvan vatandaşının davalarının, Çin Merkez Televizyonunda (CCTV) Tayvanlılara yönelik yayınlanan "casus itirafları" ışığında devam ettiğini söyledi.. Vakaların soruşturulmakta olduğunu ve hükümetin kayıp şahıs raporlarını sunan şahıslara ulaştığını söyledi.

Raporlara göre, 20 Mayıs 2016'dan bu yana 149 Tayvanlının Çin'de kaybolduğu, kayıp şahıslardan 101'inin evlerine döndüğü ya da gözaltına alındıkları belirtildi. Ancak 48 kişinin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Chiu, Çin hükümetinin Tayvan vatandaşlarını kanıtlanmamış suçlamalarla defalarca gözaltına aldığını ve onları boğazlar arası barışı bozmakla suçladığını vurguladı. Chiu, Pekin yönetimini böylesi kötü bir sindirme politikasını derhal durdurmaya çağırdı.

Chiu bir kez daha Tayvanlılara Çin'de keyfi tutuklanma riskini hatırlattı ve pek çok sözde Tayvanlı casusun normal akademik değişimler sırasında gözaltına alındığına dikkat çekti. Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) bildirdiğine göre, Tayvan Anakara İşleri Konseyi'nin gözaltına alınan Tayvanlıların ailelerine yardım sağlamaya ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği bildirildi.

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