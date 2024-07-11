Çin, Tayvan Boğazı'nda 66 askeri hava aracıyla gerilimi tırmandırıyor

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 66 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

56 HAVA ARACI ADIZ İLAN EDİLEN SAHAYA GİRİŞ YAPTI

Açıklamada, bu hava araçlarının 56'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahaya girdiği ifade edildi.

ÇİN-TAYVAN GERİLİMİ

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

ÇİN: GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.