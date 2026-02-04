İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Çin-Tayvan geriliminde yeni hamle! Barış, kalkınma ve işbirliği mesajı

Tayvan ile egemenlik gerilimi süren Çin, Kinmen ve Matsu Adaları'na seyahatleri onayladı. Karar, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Çin-Tayvan geriliminde yeni hamle! Barış, kalkınma ve işbirliği mesajı
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen ve Matsu Adaları'na seyahatlere izin vereceğini bildirdi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanghay şehri ile Kinmen ve Matsu Adaları arasındaki seyahatlerin yeniden başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası kesilen, son yıllarda karşılıklı gerilimler nedeniyle sürdürülemeyen seyahatlerin Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, "Bu, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki halkların yakın ilişkiler kurmaya dair güçlü arzusuna yanıt olarak atılmış bir adımdır. Tayvan'daki ana akım kamuoyu barış, kalkınma ve işbirliği istiyor." dedi.

Sözcü Çın, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerine, kamuoyunun görüşüne, farklı sektörlerin çağrısına kulak vererek, Çin ana karası vatandaşlarının Tayvan'a seyahatlerinin önündeki engelleri kaldırma çağrısında bulundu.

Kinmen ve Matsu Adaları, Tayvan'ın kontrolünde olmasına rağmen Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor. Kinmen, Fucien eyaletinin Şiamın şehrinin 10 kilometre açığında, Matsu Adaları ise Fucou şehrinin yaklaşık 50 kilometre açığında yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

  • Çin Kinmen
  • Matsu Adaları
  • Çin-Tayvan ilişkileri
  • Kinmen adası
  • Matsu adası

