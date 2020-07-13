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Dünya

Çin tehdidi bölgeyi hareketlendiriyor! ''RGM-84 Harpoon'' gemisavar tedarik planı

Son dönemlerde Çin donanmasının yoğun hamleleri bölgeyi hareketlendirmeye devam ediyor. Çin'in tehdidi altında varlığını sürdüren Tayvan, ordunun modernizasyon çalışmaları kapsamında kıyı savunma sistemleri tedarik planını gündemine aldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:29 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:29
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Son dönemlerde had safhaya ulaşan Çin Donanma hareketliliği üzerine Tayvan Ordusu, kara konuşlu RGM-84 Harpoon gemisavar güdümlü mermisi alımı için talepte bulundu. Taipei'den yapılan açıklamada, gerekli resmi girişimlerin başlatıldığı ve ABD'nin yanıtının beklendiği belirtildi. Satışın onaylanması hâlinde sistemlerin 2023 yılında kullanıma alınması hedefleniyor.

Hâlihazırda Tayvan Donanması ve Hava Kuvvetleri envanterinde platformun havadan ve satıhtan fırlatılan modelleri mevcut. c4Defence'in haberine göre, delme kabiliyetine sahip 221 kilogram yüksek infilaklı parça tesirli harp başlığına sahip olan sistem, GPS, INS radar altimetre ve aktif radar arayıcı başlıktan müteşekkil bir güdüm sistemine sahip. 

Kara konuşlu gemisavar füzeler, geçmişte denizden gelecek düşman unsurlara karşı toprak müdafaası görevlerinde başarıyla görev yapan kıyı topçusunun yerini almış durumda. 

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