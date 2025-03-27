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Dünya

Çin, ''Tienlian 2-04''ü fırlattı

Çin, uzayda sinyal aktarımını sağlamak üzere tasarlanan 'Tienlian 2-04' uydusunu uzaya yolladı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Çin, ''Tienlian 2-04''ü fırlattı
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Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March 3B roketi ile Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 565'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirilen, adı Çince'de "gök bağlantısı" anlamına gelen "Tienlian" sınıfındaki uydular, uzay araçları ve diğer uydular ile uzay istasyonu ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımıyla uzaktan ölçüm, takip ve komut hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Bu amaçla tasarlanan birinci nesil "Tienlian 1" ağını oluşturan 5 uydu, 2008 ile 2021 yılları arasında fırlatılmıştı.

Tienlian 1 ağının üçüncü uydusunun Temmuz 2012'de fırlatılmasıyla Çin, ABD'nin ardından uzayda kesintisiz sinyal aktarımı kapasitesine sahip ikinci ülke haline gelmişti.

Tienlian sınıfı uydularının ikinci nesli "Tienlian 2" uydularının ilki Mart 2019'da, ikinci uydu Aralık 2021'de, üçüncü uydu ise Temmuz 2022'de uzaya gönderilmişti.

  • Tienlian 2-04
  • uydu sinyal
  • Çin uzaylı

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