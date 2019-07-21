29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, uçak çalmaya çalışan bu çocuğu konuşuyor

Çin´de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.
 
Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

İran tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

NATO'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

NATO'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

ASKİ Spor'da büyük rezalet! Başörtülü sporcuları kovdular

ASKİ Spor'da büyük rezalet! Başörtülü sporcuları kovdular

Şehidin ağlatan vasiyeti... 'Biz böyle bir kardeşlik görmedik'

Şehidin ağlatan vasiyeti... 'Biz böyle bir kardeşlik görmedik'
 

POPÜLER HABERLER

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA