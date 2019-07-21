Çin, uçak çalmaya çalışan bu çocuğu konuşuyor Çin´de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.