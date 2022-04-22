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Dünya

Çin, uçuş yasağını kaldırıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle şehirde ikamet etmeyenlere uyguladığı uçuş yasağını 1 Mayıs'ta itibaren kaldıracağını bildirdi.

AA22 Nisan 2022 Cuma 17:45 - Güncelleme:
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Yerel hükümetten yapılan açıklamada, Çin ana karasından ve yurt dışından yolcular, karantinada kalma koşuluyla kente uçakla seyahat edebilecek.

Ayrıca yolcuların aşılanmış olmaları ve seyahatlerinden önce negatif test sonuçlarını bildirmeleri istenecek.

Hong Kong'da ikamet etmeyenlere uçuş yasağı Mart 2020'de getirilmişti. İstisna olarak yalnızca ana karaya seyahat edecek diplomatlar, transfer için havaalanı terminalini kullanabiliyordu.

Hükümet ayrıca hava yolu şirketlerine uyguladığı uçuş durdurma kurallarını da esnetiyor. Buna göre bir hattaki uçuşta 3 veya daha fazla yolcunun pozitif çıkması halinde seferler bir haftalığına durdurulurken, artık 5 yolcu ve toplam yolcu sayısının yüzde 5'inin, hangisi fazlaysa, pozitif olması halinde seferler askıya alınacak.

Ancak bir yolcunun biniş kuralarını ihlal etmesi ve uçakta 3 veya daha fazla vaka ortaya çıkması da sefer durdurmayı gerektirecek.

Durdurma süresi ise 7 günden 5 güne indirilecek.

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