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Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK), yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Çin Ulusal Halk Kongresinin genel kurulu başladı
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Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.

Kongre'nin 14. döneminin 3. Genel Kurulu'nun açılışının yapıldığı oturumda Başbakan Li Çiang, hükümetin yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

- BÜYÜME, ENFLASYON, BÜTÇE AÇIĞI, İSTİHDAM HEDEFLERİ

Li, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 civarında büyümesini hedeflediklerini bildirdi.

Raporda enflasyon hedefini yüzde 2 olarak belirlediklerini aktaran Li, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da yüzde 4 olmasını öngördüklerini kaydetti.

Li, işsizlik oranını ise yüzde 5,5 civarında tutarak, kentlerde en az 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, 11 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek.

- ÇUHK'NİN YAPISI

ÇUHK'nin yıllık genel kurul toplantıları, eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın genel kurulu ile ülkenin yakın dönemdeki siyasi ve ekonomik doğrultusunu şekillendiriyor.

5 yıllığına seçilen meclis, bu yıl 14. döneminin 3. genel kurul toplantısını gerçekleştiriyor.

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 977 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin şehir, eyalet, bölgelerinden temsilciler yer alıyor.

ÇUHK Genel Kurulu yılda bir kez toplanırken, yasama görevlerini yıl içinde 2 ayda bir toplanan 175 kişilik ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.

  • Çin Ulusal Halk Kongresi
  • genel kurul
  • Pekin

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