İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,357
  • EURO
    10,1735
  • ALTIN
    508.759
  • BIST100
    1461.85
Dünya

Çin uzaya 4 uydu fırlattı

Çin, aralarında çevre gözlem uydularının da bulunduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 12:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 12:12
ABONE OL

Çin basınındaki haberlere göre, Pekin-3, Haysı-2 ve Yangvang-1 uzaktan algılama ve çevre gözlem uydularıyla Tiencien deneysel uydusu "Long March-2D" roketiyle ülkenin Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngelerine fırlatıldı.

Pekin-3 ve Yangvang-1 uyduları iki ticari firma tarafından, Haysı-2 ise Şiamın Üniversitesince geliştirildi.

Söz konusu uydular doğal kaynak araştırma, çevre gözlem, şehir planlama ve yönetimi, doğal afetlerle mücadele ve kıyı bölgelerinin ekolojisinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 373. görev oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.