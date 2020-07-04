star.com.tr 04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23

Çin ordusunun Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat planına peş peşe açıklamalarla tepki gösteren ABD, iki savaş uçağını bölgeye gönderecek.

Wikoff'un Wall Street Journal'da yer alan açıklamalarına göre, USS Nimitz ve USS Ronald Reagan'ın yanı sıra beraberindeki birkaç gemi de Cumartesi günü bölgeye gidecek.

Açıklamada, 'Amaç, bölgesel güvenlik ve istikrara bağlı olduğumuzu ortaklarımıza ve müttefiklerimize açık bir şekilde göstermektir.' ifadelerine yer verildi.

Wikoff, söz konusu askeri manevraların Pekin tarafından yürütülen tatbikatlara bir cevap olmadığını, Pentagon'un daha önce de yürüttüğü 'istikrarı sağlama' çabalarının bir devamı olduğunu belirtti.

Tümamiral, Güney Çin Denizi'nde iki taşıyıcı saldırı grubunun bulunmasının, ABD donanması için gelişmiş eğitim fırsatları sunduğunu dile getirdi.

Wikoff, 'İki taşıyıcının varlığı, dünyadaki herhangi bir siyasi veya başka bir olaya yanıt değil. Bu, gelişmiş yetenek ve ABD Donanması'nın Hint-Pasifik boyunca güvenliği, istikrarı ve refahı arttırmasının birçok yolundan biri.' dedi.

ABD, ihtilaflı bölgelerde yürütülen askeri tatbikatların bölgesel gerilimi artırdığını savunarak, Çin tatbikatlarını 'endişe verici' şeklinde değerlendirdi.

Pekin, Pentagon'un Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri tatbikatlarını eleştirmesinin, bölgenin istikrarını etkilediği için 'bölgesel olmayan (ABD gibi) ülkeleri suçladı.'

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