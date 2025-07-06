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Dünya

Çin ve Brezilya'dan yeni işbirliği! Görüşmeler başladı

Çin, Brezilya ile ticaret, dijital ekonomi ve havacılık dahil çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletmek istediklerini bildirdi.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 10:50 - Güncelleme:
Çin ve Brezilya'dan yeni işbirliği! Görüşmeler başladı
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Xinhua'nın haberine göre, 6-7 Temmuz'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Rio'ya giden Çin Başbakanı Li Çiang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Görüşmede Li, Çin'in dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilim ve teknoloji inovasyonu, ticaret ve havacılık gibi alanlarda Brezilya ile işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiye kadarki en iyi döneminde olduğunu vurgulayan Li, tarafların "daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğu" inşa etmek üzere birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Li, ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde ticaret, finans ve altyapı geliştirme alanlarında ikili işbirliğini daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

İki ülkenin 2026 Çin-Brezilya Kültür Yılının başarılı olmasını sağlaması, eğitim, gençlik, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini artırması, halklar arası değişimleri kolaylaştırması ve Çin-Brezilya dostluğu ve işbirliğine yönelik kamu desteğini güçlendirmesi çağrısı yapan Li, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM), BRICS ve G20 gibi çok taraflı çerçeveler içinde Brezilya ile iletişimi güçlendirme isteğine dikkati çekti.

  • Çin-Brezilya
  • ticaret işbirliği
  • dijital ekonomi

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