Çin ve Filipinler liderleriden ayak üstü görüşme

Philippine Star gazetesinin haberine göre, Marcos Jr, görüşmede Çinli mevkidaşına, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilafın ikili ilişkileri belirlememesi gerektiği mesajını verdi.

Marcos Jr, görüşmenin ardından gazeteye yaptığı açıklamada, "Güney Çin Denizi'ndeki sorunların, ilişkimizin belirleyici unsuru olmaması gerektiğine dair fikir birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki egemenlik ihtilaflarında gerilimin yükselmesini önlemek için diyaloğun şart olduğuna işaret eden Marcos Jr, "Sorunlar devam ediyor, sürtüşmelerden kaçınmak için iletişimi sürdürmemiz şart." ifadesini kullandı.

Marcos Jr, görüşmede Filipinli balıkçıların Çin'in müdahaleleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdiğini belirtti.

İki ülkenin egemenlik ihtilafı içinde oldukları bölgelerde son aylarda Çin ve Filipin gemileri arasında engellemelere ve çarpışmalara varan gerilimler yaşanmıştı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.