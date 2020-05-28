28 Mayıs 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:10

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı. Sınır hattında çıkan askeri hareketlilik sonrası ABD lideri Trump, taraflara arabuluculuk önerdi.

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

100 kadar askerin yaralandığı olayların ardından, Çin tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurdu.

Pekin yönetiminin, söz konusu noktadaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı da yine gelen haberler arasında.

Hindistan ordusunun Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden bazı taburların da 'teyakkuz bölgelerine' kaydırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı.