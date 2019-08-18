27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliği konusunda anlaştı

Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliğini artırarak, Asya Pasifik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çinli yetkililer Kuzey Koreli mevkiadaşları ile bir toplantıda bir araya gelerek bölgenin güvenliği ile ilgili meseleleri görüştü.
 
İki tarafta ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini 'tehdit' olarak niteleyerek, askeri işbirliğini artırma ve Asya Pasifik'te güvenliği sağlama konusunda mütabık kaldı.
 
Toplantıya, Kuzey Kore Halk Ordusu Siyasi Büro Genel Müdürü Kim Su-gil ile Çin Askeri Merkez Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia gibi üst düzey askeri yetkililer katıldı. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında
 
Çinli yetkililerce toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, ''Çin Halkının Kurtuluş Ordusu Kuzey Kore’de, uluslarımızın liderleri tarafından sağlanan önemli uzlaşıyı uygulamak için çalışmaya hazır.'' ifadeleri kullanıldı.
 
Kuzey Kore tarafı ise, ''Bölgede barış ve istikrara birlikte katkıda bulunmaya hazırız. Kuzey Kore komşularıyla askeri ilişkilerini genişletmeye ve tecrübe alışverişinde bulunmaya isteklidir.'' açıklamasında bulundu.
 
1961 ATLAŞMASI VE SALDIRI OLURSA YARDIM
 
Haziran ayında, Şi Cinping, 14 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Çin lideri oldu. Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeler, iki ülke arasındaki müttefiklil ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası oldu.
 
Pekin ve Pyongyang yönetimi, ''saldırı durumunda birbirlerinin yardımına koşacaklarını'' taahhüt eden 1961 Antlaşmasına hala bağlılar. Japonya ve Güney Kore gibi ortak jeopolitik rakiplere sahipler. Ayrıca ABD'nin bölgedeki faaliyetleri iki ülke içinde 'tehdit' olarak görülüyor.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay'dan kiracı ve mülk sahipleri için emsal karar!

Yargıtay'dan kiracı ve mülk sahipleri için emsal karar!

Eminönü'nde selin ardından son durum

Eminönü'nde selin ardından son durum

Düğün salonunda patlama meydana geldi

Düğün salonunda patlama meydana geldi

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

620 bin Suriyeli için yeşeren umut: Barış Koridoru

620 bin Suriyeli için yeşeren umut: Barış Koridoru

Kahraman dedelere övgü yağdı!

Kahraman dedelere övgü yağdı!

Adana'da polisten 'şok' uygulaması

Adana'da polisten 'şok' uygulaması

Avrupa'yı 'sınır' korkusu sardı!

Avrupa'yı 'sınır' korkusu sardı!
 

POPÜLER HABERLER

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

20 yıldır hafızalardan silinmeyen kareler

20 yıldır hafızalardan silinmeyen kareler

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA