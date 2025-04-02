İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9261
  • EURO
    41,082
  • ALTIN
    3812.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin ve Tayland ortak deniz tatbikatını tamamladı
Dünya

Çin ve Tayland ortak deniz tatbikatını tamamladı

Çin ve Tayland'ın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde düzenlediği ortak deniz tatbikatının sona erdiği bildirildi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Çin ve Tayland ortak deniz tatbikatını tamamladı
ABONE OL

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Guangdong eyaletinin Canciang şehri açıklarında düzenlenen "Blue Strike-2025" tatbikatı 8 gün sürdü.

"Denizde terörle mücadele ve afet kurtarma" teması altında düzenlenen tatbikata iki ülkenin donanma gemileri ve deniz piyade birlikleri katıldı.

6. kez düzenlenen "Blue Strike" deniz tatbikatlarının ilki 2010'da, sonuncusu ise Eylül 2023'te yapılmıştı.

Çin ve Tayland, geçen yıl ağustosta ortak hava tatbikatı "Falcon Strike-2024" ve ekimde ortak kara tatbikatı "Commando-2024"ü gerçekleştirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.