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Dünya

Çin virüsü, uzaylı virüs, komünist parti... İşte Koronavirüse yapılan ilginç benzetmeler

Dünyada ölümcül bir salgına neden olan yeni tip koronavirüs, 9 aydır bilimsel literatürde 'COVID-19' ismi ile biliniyor. Fakat pandemi için, Çin virüsü, Kung gribi, uzaylı virüs, komünist parti gibi farklı benzetmeler de yapılıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:33
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11 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün literatürdeki adını ilan etti. Dünyayı saran salgının adı, COVID-19 olarak tanımlandı.

Ancak bazı ülkelerde salgın için birçok farklı benzetme yapıldı.

"ÇİN VİRÜSÜ"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'e yüklendi.

Koronavirüs için "Çin Virüsü" ve "Wuhan Virüsü" benzetmelerinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca "Kung Fu" kelimesini değiştirerek, "Kung Gribi" anlamına gelen "Kung Flu" ifadesini kullandı.

11 Eylül ve Pearl Harbour'a kıyasla salgının daha büyük bir saldırı olduğu açıklaması da yine Trump'a ait.

"KOMÜNİST PARTİ"

"Koronavirüsle komünistlerle savaşır gibi savaşmalıyız."

Bu açıklama da Slovakya Başbakanı Igor Matovic'e ait. Matovic koronavirüsü, ülkede 41 yıl iktidarda kalan Komünist Parti'ye benzetti.

"Onlar özgürce nefes almamızı engelleyen uzaylılardı" ifadesini kullandı.

"KORONAVİRÜS DENİLEN HANIMEFENDİ"

Vatikan'ın Lideri Papa Francis ise "cinsiyetçi" bir açıklama yaptı. Koronavirüsü bir kadına benzeten Papa, "Yanınıza sizi selamlamaya gelirsem koronavirüs denilen bu hanımefendiye karşı alınan önlemlere aykırı olur" ifadesini kullandı.

"NAZİ ALMANYASI"

Almanya'da hazırlanan bir reklam filminde ise koronavirüs dönemi, Nazi Almanya'sına benzetildi.

"Bir kahraman ol ve evde kal" sloganıyla yapılan filmde, salgından sağ kurtulan bir kişinin, yıllar sonra yaşadıkların anlatırken kullandığı ifade ve semboller, o dönemi çağrıştırdı. 

"DAVETSİZ MİSAFİR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "davetsiz misafire" benzetti.

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