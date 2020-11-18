11 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün literatürdeki adını ilan etti. Dünyayı saran salgının adı, COVID-19 olarak tanımlandı.
Ancak bazı ülkelerde salgın için birçok farklı benzetme yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'e yüklendi.
Koronavirüs için "Çin Virüsü" ve "Wuhan Virüsü" benzetmelerinde bulundu.
ABD Başkanı ayrıca "Kung Fu" kelimesini değiştirerek, "Kung Gribi" anlamına gelen "Kung Flu" ifadesini kullandı.
11 Eylül ve Pearl Harbour'a kıyasla salgının daha büyük bir saldırı olduğu açıklaması da yine Trump'a ait.
"Koronavirüsle komünistlerle savaşır gibi savaşmalıyız."
Bu açıklama da Slovakya Başbakanı Igor Matovic'e ait. Matovic koronavirüsü, ülkede 41 yıl iktidarda kalan Komünist Parti'ye benzetti.
"Onlar özgürce nefes almamızı engelleyen uzaylılardı" ifadesini kullandı.
Vatikan'ın Lideri Papa Francis ise "cinsiyetçi" bir açıklama yaptı. Koronavirüsü bir kadına benzeten Papa, "Yanınıza sizi selamlamaya gelirsem koronavirüs denilen bu hanımefendiye karşı alınan önlemlere aykırı olur" ifadesini kullandı.
Almanya'da hazırlanan bir reklam filminde ise koronavirüs dönemi, Nazi Almanya'sına benzetildi.
"Bir kahraman ol ve evde kal" sloganıyla yapılan filmde, salgından sağ kurtulan bir kişinin, yıllar sonra yaşadıkların anlatırken kullandığı ifade ve semboller, o dönemi çağrıştırdı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "davetsiz misafire" benzetti.