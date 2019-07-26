Çin yeni askeri keşif uydularını fırlattı

Çin, Yaogan-30 ailesine ait olan uyduları bugün Long March-2C roketi ile ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden yörüngesine gönderdi.

Çin medyası yeni uyduların; bilimsel deneyler, arazi araştırması, mahsul verimi değerlendirmesi ve afet izlemesi için kullanılacak yeni bir uzaktan algılama uydusu olarak adlandırıyor. Ancak analistler Yaogan Weixing serisinin son gönderilen uydularından yola çıkarak bu uydu sınıfının askeri amaçlar için kullanıldığına inanıyor.

Analistler, Yaogan Weixing serisinin daha önceki lansmanlarında olduğu gibi, bu uydu sınıfının askeri amaçlar için kullanıldığına, özellikle de sinyal zekası misyonları ya da görüntüleme etkinlikleri için Çin'in yüksek düzeyde yeniden gözden geçirilmiş küçük bir takım uydu oluşturduğuna inanıyorlar.

Çin Bilimler Akademisi tarafından fırlatmanın ardından yapılan açıklamada, “Uydular, planlanan yörüngelerine girmiştir. Uydular elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknolojik testler için kullanılacaktır.” denildi.