17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Dünya

Çin, yeni uydusunu uzaya gönderdi

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı 'Şıyan' sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

17 Ağustos 2025 Pazar
Çin, yeni uydusunu uzaya gönderdi
Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-28B 02" uydusu, Long March 4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 589'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 47'si yörüngede aktif halde bulunuyor.

