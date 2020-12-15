Çin zulmü can almaya devam ediyor! 19 yaşındaki genç intihar etti

QHA 15 Aralık 2020 Salı 00:19 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 00:19

Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik baskılarının 19 yaşındaki bir Uygur gencini intihara sürüklediği ortaya çıktı. Doğu Türkistan’ın Kaşgar bölgesine bağlı Yenisar (Yeni hisar) ilçesi Setil köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Uygur İbrahim Kasım, Çin yönetiminin insan hakları ihlallerinin parçası olan toplama kampına götürülmeye çalışıldı. “Çin ulusal güvenliği için tehlikeli nesil” kategorisine dahil edildiği için toplama kampına götürülmeye çalışılan 19 yaşındaki Uygur genç, kampların akıbetini bildiğinden Çin zulmüne maruz kalmak yerine ölümü seçti. Uygur gencin kampa götürülmek üzere tutuklanmaktan kaçarak intihar ettiği bildirildi.

Doğu Türkistan’daki Komünist Çin yönetimi tarafından Müslümanlara ve Türklere uygulanan zulüm ve baskılar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Milyonlarca Uygur toplama kamplarına alındıktan sonra komünist rejim tarafından kurban ediliyor. Türkistan Press’te bugün yer alan habere göre bu gerçeklerle yaşayan Uygurlardan; Doğu Türkistan’ın Kaşgar bölgesine bağlı Yenisar (Yeni hisar) ilçesi Setil köyünde ikamet eden 19 yaşındaki genç toplama kampına götürüleceğini öğrendi. Aralık 2019’da polis tarafından Yenisar’a çağrılan Kasım’ın intihar ettiği doğrulandı.

ÇİN ZULMÜ YERİNE İNTİHARI SEÇTİ

Özgür Asya Radyosu, bugün Eylül 2020’de gelen bazı ip uçlarına dayanarak bölgede yapılan araştırma sonucu 19 yaşındaki İbrahim Kasim adlı bir gencin Çinli güvenlik güçleri tarafından kampa götürülmek istendiği sırada intihar ettiğini doğruladı.

KASIM’IN ÖLÜM NEDENİ: ÇİN’İN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN “TEHLİKELİ NESİL” OLARAK ALGILANDI

Özgür Asya Radyosu’nun aktardığı bilgilere göre Yenisar’ın Setil köyünden olan İbrahim Kasım 2000 doğumlu olması nedeniyle “Çin ulusal güvenliği için tehlikeli nesil” kategorisine dahil edildi ve kampa götürülmek üzere karakola çağırıldığında intihar etti.

Çin’in Fujian eyaletinde küçük bir işletme sahibi olan İbrahim Kasım, Çin’in internet ağ güvenliğini aşarak Kanadalı Youtuber Guli Mehsud ile temasa geçti. 19 yaşındaki Kasım, Çin vilayetlerinde karşılaştığı etnik ayrımcılık ve Uygur Türklerinin acı durumu hakkında bilgi verdiği gerekçesiyle Aralık 2019’da polis tarafından Yenisar’a çağrıldı ve memlekete döner dönmez bölge polisleri tarafından kampa götürülmek istenirken tutuklanmaktan kurtulmak için intihar etti.