Çin zulmüne sessiz kalmadı: Ünlü futbolcu reklam anlaşmasını iptal etti

star.com.tr 10 Aralık 2020 Perşembe 21:55 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:12

Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Antoine Griezmann, Çinli telekom devi Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

Griezmann şahsi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur uyarısı' geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle olan ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum." ifadelerini kullanan Fransız yıldız, "Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum." dedi.



Daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den de tepki gelmişti.

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