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Çin'de 118 çocuğu evlat edinen kişiye 20 yıl hapis cezası verildi

Çin'in Hebei eyaletinde mahkeme, 118 çocuğu evlat edindiği için hayırsever olarak tanınan Li Yanxia'ya, 20 yıl hapis cezası verdi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Hebei eyaletindeki Wu'an kentinde görülen davada, 118 çocuğu evlat edindiği için "sevgi anne" olarak bilinen 54 yaşındaki Li Yanxia, haraç kesme, dolandırıcılık, sahtecilik ve kamu düzenini bozmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme Li'yi 20 yıl hapis ve 2,67 milyon yuan (2 milyon 203 bin lira) para cezasına çarptırdı.

Li'nin erkek arkadaşı Xu Qi da kamu düzenini bozma, haraç kesme, dolandırıcılık ve kasti yaralama suçlarından 12,5 yıl hapis cezasına, 1,2 milyon yuan para cezasına mahkum edildi.

Li ve Xu'nun suç ortağı olduğu belirtilen 14 kişiye de değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

Li Yanxia, 2006 yılında, Wuan kentinde çok sayıda çocuğu evlat edinmesiyle gündeme gelmişti.

Yüzden fazla çocuğu evlat edinen Li, Sevgi Köyü adı verilen yetimhane açmıştı. 2017'de evlat edindiği çocuk sayısı 118'e çıkan Li ile ilgili aynı yıl hükümete şikayetler gelmeye başlamıştı.

Yürütülen soruşturmada, Li'nin 2011'den bu yana yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin bazılarında çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca yetimhaneyi inşa etme bahanesiyle para toplayan Li, geçen yıl mayıs ayında tutuklanmıştı. Sevgi Evi'nde yaşayan 74 çocuk devlete ait yetimhane ve okullara gönderilmişti.

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