İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,594
  • EURO
    43,7704
  • ALTIN
    4049.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de 4 turist teknesi alabora oldu: 1 kayıp, 9 ölü
Dünya

Çin'de 4 turist teknesi alabora oldu: 1 kayıp, 9 ölü

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde, 4 gezi teknesinin fırtınada alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Çin'de 4 turist teknesi alabora oldu: 1 kayıp, 9 ölü
ABONE OL

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberinde, Liuçong Nehri'ndeki Donfıng su toplama havzasında seyreden 4 gezi teknesinin, dün öğleden sonra aniden çıkan fırtınanın etkisiyle alabora olduğu belirtildi.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 KİŞİ KAYBOLDU

Kazada teknelerde bulunan 80'den fazla kişi suya düşerken, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Kazaya ilişkin ilk haberlerde, 2 gezi teknesinin alabora olduğu belirtilmişti. Daha sonra yolcu taşımayan 2 teknenin daha alabora olduğu, o sırada teknelerde bulunan 7 kişilik mürettebatın kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İş Bayramı'nı takip eden tatil dönemine denk geldi.

Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde dün gezi helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

  • Qianxi
  • Guizhou
  • Tekne faciası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.