Çin'de 6 bin yıl antik çeltik tarlası keşfedildi

DHA 18 Aralık 2020 Cuma 13:59 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 13:59

Dünyanın en eski ve büyük pirinç tarlaları Çin’in Zhejiang eyaletinin Yuyao kentinde keşfedildi. Uzmanlar tarlaların 6 bin 300 yıl önce yaklaşık 222 dönümlük bir araziye ekildiğini belirtti. Çinli arkeologlar, tarlaların yaklaşık üç tarih öncesi dönem boyunca farklı formlara sahip olduğunu ve en eski tarlanın MÖ 4300 yılına kadar uzandığını söyledi. Zhejiang Eyaleti Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacı Wang Yonglei ise, konuya ilişkin olarak, "Etkilyeci. Arkeologlar, burada geçmişte antik çeltik tarlaları buldu. Erken Hemudu Kültürüne kadar uzanabilir Bu, dünyadaki en büyük ve en eski büyük ölçekli antik çeltik tarlasıdır" dedi.