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  • Çin'de aşı laboratuvarında gaz sızıntısı: Binlerce kişiye Akdeniz Humması bulaştı
Dünya

Çin'de aşı laboratuvarında gaz sızıntısı: Binlerce kişiye Akdeniz Humması bulaştı

Çin'in Lanzhou şehrindeki tıbbi madde üreten Zhong Mu Lanzhou tesisinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen sızıntının ardından bakteriyel salgın başladı. Çin'in kuzeybatısında, hayvanlar için aşı üreten devlete ait bir biyolojik tesiste yaşanan sızıntı sonucu binlerce kişinin bakteriyel bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

AA/İHA18 Eylül 2020 Cuma 16:44 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:22
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2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan, bruselloza yakalandığını söyledi.

Yetkililer yaklaşık 22 bin kişiyi taradıktan sonra bin 401 kişi daha erken pozitif olarak test edildi.

Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.

Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi.

Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen bruselloz, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor. 

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