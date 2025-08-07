İSTANBUL 30°C / 24°C
Dünya

Çin'de asma köprünün halatı koptu! 29 kişi aşağı düştü

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

İHA7 Ağustos 2025 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.

