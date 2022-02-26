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Dünya

Çin'de Bahar Bayramı döneminde 1 milyarı aşkın seyahat gerçekleştirildi

Çin'de, Ay Takvimi'ne göre yeni yılın başladığı Bahar Bayramı tatili döneminde 1 milyarı aşkın seyahat yapıldığı bildirildi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:06
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Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 17 Ocak-25 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 1,06 milyar seyahat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artan seyahatlerin, 253 milyonu trenle, 39,82 milyonu ise uçakla yapıldı.

- Yeni yıl ve memlekete dönüş

Çin geleneklerinde, halkın yeni yıl öncesi memleketlerine dönmesi ve yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesine önem veriliyor.

"Dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak bilinen, milyonlarca kişinin memleketlerini ziyaret ettiği yolculuklar da yeni yılı içine alan "Bahar Bayramı (Çuncie)" döneminde yapılıyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, Kovid-19 salgını nedeniyle "seyahate çıkılmaması" uyarılarının yapıldığı 2021'de, 2020'ye göre yüzde 50,3 azalmıştı.

Çin, geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre bu sene 1 Şubat'ta "Öküz Yılı"nı geride bırakarak "Kaplan Yılı"na girmişti.

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