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Dünya

Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 kişi kayıp

Çin'in güneydoğu kıyıları açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişi kayboldu.

İHA30 Ağustos 2020 Pazar 20:54 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 20:54
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Çin’in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaleti açıklarında bulunan Pingtan Adası yakınlarında içinde 14 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı. 

Deniz Kurtarma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 04:00’de Fujian açıklarında bulunan Pingtan Adası’na yakın bir bölgede meydana geldiği aktarıldı. 

Merkez, teknede bulunan 14 kişiden 2’sinin kurtarıldığını, diğer 12 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kurtarma Merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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