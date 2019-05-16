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Çin'de bina çöktü: 5 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Şanghay şehrinde bir fabrikanın ek binası çöktü.

  • DHA
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Yerel saatle 11:00 sıralarında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yetkililer 14 kişinin enkazdan kurtarıldığını; 5 kişinin de cesetlerinin çıkarıldığını duyurdu. Binanın, üst katlarındaki tadilat ve inşa çalışmaları yapıldığı sırada çöktüğü belirtiliyor.

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