Çin'de bina çöktü: 5 kişi hayatını kaybetti

Yerel saatle 11:00 sıralarında meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer 14 kişinin enkazdan kurtarıldığını; 5 kişinin de cesetlerinin çıkarıldığını duyurdu. Binanın, üst katlarındaki tadilat ve inşa çalışmaları yapıldığı sırada çöktüğü belirtiliyor.