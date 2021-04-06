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Dünya

Çin'de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) saptandı.

AA06 Nisan 2021 Salı 08:08 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 08:08
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Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri'nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu. Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi.

Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018'de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

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