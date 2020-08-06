İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0823
  • EURO
    8,4551
  • ALTIN
    466.985
  • BIST100
    1091.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de bunya virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Çin'de bunya virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'de koronavirüs salgınının etkisi devam ederken, şimdi de bunya virüs baş gösterdi. Ülkede kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 08:59
ABONE OL

Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüs bulaşan kişi sayısının 37’yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin’in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.