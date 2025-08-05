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Dünya

Çin'de ''chikungunya'' virüsü artıyor! ABD'den seyahat uyarısı

Çin'de sivrisinek kaynaklı 'chikungunya virüsü' tespit edilen kişi sayısı 7 bini geçti. ABD, artan vakalar üzerine Çin'e seyahat edenlere uyarıda bulundu.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 17:34 - Güncelleme:
Çin'de ''chikungunya'' virüsü artıyor! ABD'den seyahat uyarısı
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Çin'in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü nedeniyle 7 binden fazla vaka tespit edildi. Vakaların çoğunun Foshan kentinde görüldüğü belirtildi. ABD, artan vakaları üzere Çin'e seyahat edenlere "daha dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla yayılan virüs, ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden oluyor. Isırıldıktan sonra belirtiler genellikle 4-8 gün içinde ortaya çıkıyor, ancak bu süre 2-12 gün arasında değişebiliyor. Hastalık çoğunlukla aniden başlayan yüksek ateşle ortaya çıkıyor ve ateş genellikle 2-3 gün sürüyor.

En belirgin şikayet ise şiddetli eklem ağrısı. Bu ağrı bazı kişilerde haftalar, aylar hatta nadiren yıllarca devam edebiliyor. Baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, bulantı ve ciltte döküntü de sık görülen diğer belirtiler arasında yer alıyor. Hastalık nadiren ölümle sonuçlanırken, şiddetli ağrı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Çoğu hasta 1 hafta içinde iyileşirken, bazı durumlarda göz, kalp veya sinir sistemiyle ilgili komplikasyonlar gelişebiliyor. Yenidoğanlar (doğum sırasında veya kısa süre sonra enfekte olanlar), 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olan bireyler daha ağır hastalık riski taşıyor.

ÖZEL BİR İLACI YOK

Chikungunya tanısı hastanın şikayetleri ve yapılan kan testleriyle konuluyor. Hastalığın özel bir ilacı bulunmuyor. Ateşi ve ağrıyı azaltmaya yönelik tedavi uygulanırken, bol sıvı alınması ve istirahat öneriliyor.

Chikungunya ilk olarak 1952 yılında Tanzanya'da tespit edilirken, 110'dan fazla ülkeye yayıldı. Özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde yaygın olarak görülüyor

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