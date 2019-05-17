Çin'de çöken binada ölü sayısı 10'a yükseldi
Çin'in Şanghay şehrinde bir fabrikanın ek binasının çökmesi sonucu ölü sayısının 10´a yükseldiği belirtildi.
- DHA
Yerel saatle 11:00´de meydana gelen olayda yapım çalışmaları sırasında bina çökmüş; onlarca kişi enkaz altında kalmıştı.
İtfaiye Dairesi yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 25 kişinin enkazdan kurtarıldığını; bunlardan 10´unun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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