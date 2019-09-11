Çin'de çöken yol, taksiyi yuttu
Çin'de ana caddede çöken yol, taksiyi yuttu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inerek çöken yoldan kaçtığı görüldü.
Çin'in Yanzhou bölgesindeki Guyuan kentinde çöken yol, bir taksiyi yuttu. Çöken yolun 4 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yeşil bir taksinin çukurda durduğu, taksi sürücüsünün ise araçtan inerek kendini kurtardığı görüldü. Yetkililer, yolun çökmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
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