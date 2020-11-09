star.com.tr 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:48

Çin’in en büyük ve en prestijli hacking yarışması olarak kabul edilen Tianfu Cup, Chengdu kentinde gerçekleşti. Etkinliğe katılan hackerların hacklediği yazılımlar arasında Windows 10, iOS 14, Ubuntu, Adobe PDF Reader, Chrome gibi popüler yazılımların bulunması dikkat çekti.

Tianfu Cup'ta, orijinal bir açık kullanarak seçilen bir hedefi hacklemek üzere 15 takım katıldı. Yarışma sonucunda katılımcılar, çoğu başarılı olan 23 hackleme girişimi gösterdi. Çinli siber güvenlik devi Qihoo 360 birinci olarak 744 bin 500 dolarlık ödülü kazandı.

Yarışmada katılımcılar Windows 10, iOS 14, Ubuntu, Adobe PDF Reader, Chrome gibi sistemleri hedef aldı. Bu sistemleri hacklemeye çalışan hackerlar, söz konusu sistemlerde zafiyet aradı.

Tianfu Cup’ta hedef alınan sistem ve yazılımlar ise şöyle:

iOS 14 (iPhone 11 Pro)

Android (Samsung Galaxy S20)

Windows 10 (versiyon 2004)

Ubuntu

Chrome

Safari

Firefox

Adobe PDF Reader

Docker

VMWare EXSi

QEMU

TP-Link (Asus router yazılımı)

Keşfedilen bütün zafiyetlerin, Pwn20wn hackeleme yarışmasının kurallarına uygun biçimde yazılım sağlayıcılarına bildirildiği belirtildi. Söz konusu zafiyetleri ortadan kaldıran güncellemelerin yakın zamanda kullanıcılarla ulaşması öngörülüyor.

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