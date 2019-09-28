Yerel basın, polis ekiplerinin Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi’nin evine yaptığı baskında, bodrum katında gizlenmiş 13.5 ton altın ve 268 milyar Yuan (214 milyar TL) ele geçirildiğini duyurdu.

Zhang Qi ile ilgili soruşturma başlatıldı.