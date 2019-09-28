Çin’de eski başkanın evinde 13.5 ton altın ele geçirildi
Çin medyası, eski bir belediye başkanın evine yapılan operasyonda 13.5 ton altın ele geçirildiğini duyurdu.
- DHA
Yerel basın, polis ekiplerinin Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi’nin evine yaptığı baskında, bodrum katında gizlenmiş 13.5 ton altın ve 268 milyar Yuan (214 milyar TL) ele geçirildiğini duyurdu.
Zhang Qi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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