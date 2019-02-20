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Çin'de eski genelkurmay başkanına yolsuzluktan müebbet hapis cezası verildi

Çin'de daha önce yolsuzluk nedeniyle partiden ihraç edilen eski Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui'e ömür boyu hapis cezası verildi.

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Şinhua Ajansının haberine göre, askeri mahkemede davası görülen Fang, "rüşvet almak, yolsuzluk yapmak, kaynağı belirsiz varlık bulundurmak" gibi çok sayıda suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Ayrıca mahkeme Fang'ın ömür boyu siyasi haklarından mahrum edilmesine ve tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

Fang, geçen ekim ayında Çin Komünist Partisi'ne sadık olmadığı, hem partiye hem de orduya ciddi zarar verdiği gerekçesiyle ihraç edilmiş ve rütbesi elinden alınmıştı.

PLA Genelkurmay Başkanlığı makamına 2010'da getirilen Fang'a, geçen yıl ocakta askeri savcılık makamları tarafından yolsuzluk soruşturması açılmıştı.

Ülkede ordunun en üst kademesi Çin Merkezi Askeri Komisyonu eski üyelerinden eski generaller Guo Boşiong, Cang Yang ve Şü Sayhou hakkında da yolsuzluktan soruşturma başlatılmıştı.

Guo, 2016'da sonuçlanan davasında müebbet hapse mahkum edilmiş, Şü ise soruşturması devam ederken 2015’te mesane kanserinden yaşamını yitirmişti. 2017 yılının ağustos ayında yolsuzluk soruşturmasına uğrayan Cang da üç ay sonra kendini asarak intihar etmişti.

Çin lideri Şi Cinping'in göreve geldiği 2012'de, ülkedeki yolsuzluğun kökünü kazıyacağını, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini vurgulamasından bu yana geçen 7 yılda, yolsuzluğa karışan 13 bin PLA personeli cezalandırıldı

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