  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu: 22 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi'nde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybı 22'ye yükselirken, 20 kişi kayıp olarak bildirildi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Çin'in orta ve güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana devam eden sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Devlet medyasına göre; Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 20 kişi kayıp olarak bildirildi.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; Hunnan eyaletindeki bir ilçede 61 bin 500 kişi yağışlardan etkilendi. Hükümet yetkilileri, dün afetlerden etkilenen bölgeler için 17,6 milyon dolar tutarında yardım fonu ayırdı. Ağır can ve mal kaybının yaşandığı Guizhou eyaleti için ek 30 milyon yuan (4,4 milyon dolar) tahsis edildiği belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, Hunan, Guizhou ve Hubei'de etkilenen bölgelerden yaklaşık 24 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı.

