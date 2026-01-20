İSTANBUL 7°C / 0°C
Dünya

Çin'de fabrikada patlama: Çok sayıda can kaybı var

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çelik fabrikasında 18 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

AA20 Ocak 2026 Salı 09:38
Çin'de fabrikada patlama: Çok sayıda can kaybı var
Xinhua'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, fabrikada 5 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada patlama meydana gelmişti.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetmiş, 84 işçi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada fabrikanın sorumlu yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken, şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlatmıştı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Popüler Haberler
