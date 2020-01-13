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Dünya

Çin'de halka yasak olan sosyal medya, diplomatların kullanımına açıldı

Çin, vatandaşlarına yönelik sosyal medya yasaklarını sürdürürken Twitter ve Facebook gibi platformları diplomatların ve hükümet görevlilerinin kullanımına açtı.

AA13.01.2020  15:30 - Güncelleme: 13.01.2020  15:32

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, yaptığı açıklamada, söz konusu adımla ülke dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurulabileceği ve Çin'in politikalarının daha iyi tanıtılabileceğini belirtti.

Geng, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını diplomatların ve hükümet görevlilerinin kullanımına açmakla uluslararası alanda iletişimi sosyal medya platformlarıyla güçlendirmeye yönelik Çin'in isteğini vurguladığını dile getirerek, ülkede interneti kanunlar ve düzenlemeler uyarınca yönettiklerini kaydetti.

Çin'de Facebook ve Twitter gibi yabancı menşeli sosyal medya araçlarına erişim yasakları bulunurken, bunlara alternatif olarak ortaya çıkan Wechat ve Weibo gibi sosyal paylaşım platformları yönetimin teknolojiyi sosyal denetim aracı olarak kullanabilmesine de fırsat veriyor.

Hong Kong'da göstericilerin sosyal paylaşım sitelerini aktif olarak kullanmasının Çin'in bu platformlara karşı endişelerini arttırdığı belirtiliyor.

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