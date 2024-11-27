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Dünya

Çin'de hapiste bulunan 3 ABD'li serbest bırakıldı

Beyaz Saray, Çin'de cezaevinde bulunan 3 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
Çin'de hapiste bulunan 3 ABD'li serbest bırakıldı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Çin'in "suçsuz yere" hapse attığı 3 Amerikalıyı serbest bıraktığını duyurdu.

ABD'li yetkili, "Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı Amerikalılar, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki cezaevinden serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

ÇİN VATANDAŞLARINI SERBEST BIRAKMA YÖNÜNDE ANLAŞMA YAPILDI

Söz konusu kişilerin uzun yıllardır Çin tarafından "haksız ve suçsuz yere" hapiste tutulduklarını savunan yetkili, 3 Amerikalının ailelerine kavuşacak olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Biden yönetimi, söz konusu Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında isimleri ve sayıları açıklanmayan Çin vatandaşlarını serbest bırakma yönünde anlaşma yaptı.

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